Координатор Совбеза США Кирби призвал решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем

В США призвали найти решение украинского конфликта дипломатическим путем. Фото: REUTERS

Решение конфликта на Украине должно быть найдено дипломатическим путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, отметив, что конфликт вокруг Украины продолжается «слишком долго».

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», - сказал Кирби в воскресенье 9 октября в интервью телеканалу ABC.

В то же время Джон Кирби обвинил Россию в препятствовании началу переговоров, сказав, что Москва «не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому».

Тем временем ведущая телеканала Fox News Кампос-Даффи заявила, что политика Байдена превратила США в копилку для Украины.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что Путин принял решение использовать ядерное оружие», - сказал Кирби.