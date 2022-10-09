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Политика9 октября 2022 15:56

Координатор Совбеза США Кирби призвал решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем

Кирби заявил, что конфликт на Украине продолжается «слишком долго»
Мария ПАВЛОВА
В США призвали найти решение украинского конфликта дипломатическим путем.

В США призвали найти решение украинского конфликта дипломатическим путем.

Фото: REUTERS

Решение конфликта на Украине должно быть найдено дипломатическим путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, отметив, что конфликт вокруг Украины продолжается «слишком долго».

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», - сказал Кирби в воскресенье 9 октября в интервью телеканалу ABC.

В то же время Джон Кирби обвинил Россию в препятствовании началу переговоров, сказав, что Москва «не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому».

Тем временем ведущая телеканала Fox News Кампос-Даффи заявила, что политика Байдена превратила США в копилку для Украины.

Ранее Джон Кирби заявил, что Вашингтон не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что Путин принял решение использовать ядерное оружие», - сказал Кирби.