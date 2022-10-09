Илон Маск заявил о стремительно растущей угрозе ядерной войны

Илон Маск считает, что угроза ядерной войны стремительно растет. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил о приближающейся ядерной катастрофе, опубликовав панический пост в Twitter.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», - написал Маск в воскресенье 9 октября.

Илон Маск написал в соцсетях о растущей угрозе ядерной войны.

Тем временем Белый дом заявил, что не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие.

Ранее Илон Маск озвучил свои предложения по решению ситуации вокруг Тайваня и предотвращению возможного конфликта. Миллиардер предложил придать острову статус особого административного района КНР.

Также Илон Маск посоветовал президенту США Джо Байдену не баллотироваться на второй срок, отметив, что человек такого возраста, как действующий президент США, может испытывать затруднения в понимании нужд народа.

Ранее Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной. В частности, миллиардер предложил признать Крым российским, придать Украине нейтральный статус и повторно провести референдумы на новых российских территориях.