Умер Юрий Дегтерев, бывший вратарь сборной СССР и донецкого «Шахтера»

Умер знаменитый советский футболист Юрий Дегтерев. Фото: Википедия.

Бывший вратарь сборной СССР и донецкого «Шахтера» Юрий Дегтерев умер в воскресенье 9 октября. Бывшему футболисту было 74 года. О смерти легенды советского футбола сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. Знаменитый советский футболист», - написал Пушилин в Telegram.

Врио главы ДНР отметил, что такие люди, как Дегтерев, «на поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер».

«Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением», - написал Пушилин.

Отдавая дань уважения Юрию Дегтереву, Пушилин пообещал, что в ДНР обязательно возродится футбол.

В июне 2022 года Юрий Дегтерев рассказал KP.RU о своей мечте – вернуть Донецк на футбольную орбиту.

Подробнее о том, кем был Юрий Дегтерев, читайте здесь и здесь на KP.RU.