Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Ростовской области могла стать техническая неисправность

Причиной крушения военного самолета СУ-24 могла стать техническая неисправность. Иллюстративное фото. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причиной крушения российского бомбардировщика после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области в воскресенье 9 октября могла стать техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что военный самолет Су-24 упал после того, как начал заходить на посадку.

«Самолет упал в безлюдном месте», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в месте падения самолета также не было никаких строений.

Напомним, ранее сообщалось, что экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, поисково-спасательная служба обнаружила летчиков и эвакуировала их на аэродром базирования.

Также сообщалось, что самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, не был оснащен боекомплектом.

Ранее в окрестностях Рязани потерпел крушение военный самолет, пять человек погибли. Подробности здесь на KP.RU.