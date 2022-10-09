ФСБ сообщает об увеличении числа обстрелов приграничной территории России со стороны ВСУ

Украинские военные стали чаще и интенсивнее обстреливать приграничные районы России. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные формирования с начала октября резко увеличили количество и интенсивность обстрелов приграничной российской территории. Об этом сообщает в воскресенье 9 октября пресс-служба российской ФСБ.

Сообщается, что ВСУ обстреливали Брянскую, Курскую и Белгородскую область.

«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов», - заявили в ведомстве, уточнив, что украинские военные использовали при обстреле приграничных российских территорий реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты.

В ФСБ добавили, что в результате обстрелов погиб один человек и пятеро получили ранения. Среди раненых один ребенок.

Также сообщается, что в российских приграничных населенных пунктах разрушено 11 жилых домов и два административных здания.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что вооруженные силы России разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.