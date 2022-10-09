РИА Новости: Песков назвал неуместными рассуждения о ядерной доктрине после теракта на Крымском мосту

Песков заявил, что неправильно рассуждать о возможности задействования ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассуждения о том, может ли теракт на Крымском мосту попасть под возможность задействования ядерной доктрины, являются неуместными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков в воскресенье 9 октября заявил РИА Новости, что подобные рассуждения являются «совсем неверной постановкой вопроса».

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», - сказал Песков.

Пресс-секретарю Путина был задан вопрос, означают ли слова, что теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской федерации, возможность задействования Россией ядерного потенциала.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту.

Также Бастрыкин сообщил президенту, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.