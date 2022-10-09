В Турции в жилом доме взорвался бытовой газ, погибли три человека. Фото: кадр из видео.

Взрыв газа прогремел одном из жилых домов Стамбула в воскресенье 9 октября. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной взрыва стала утечка бытового газа на третьем этаже жилого дома. После взрыва начался пожар, пишет издание Milliyet.

Городские власти сообщили о как минимум троих погибших в результате взрыва, уточнив, что сотрудники МЧС продолжают поисковые операции.

Агентство IHA пишет, что пожарным потребовалось не менее часа, чтобы взять огонь под контроль.

«В результате были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей», - сообщает агентство.

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