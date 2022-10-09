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Общество9 октября 2022 19:06

Минтранс сообщил, что по Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов

Работы по восстановлению движения ведутся круглосуточно
Мария ПАВЛОВА
На Крымском мосту восстановлено движение пригородных поездов.

На Крымском мосту восстановлено движение пригородных поездов.

Фото: REUTERS

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту в воскресенье 9 октября. Об этом заявили в российском Минтрансе.

Сообщается, что Крымский мост уже пересекли два поезда. Один пригородный поезд вышел из Керчи, а другой с противоположной стороны, из Анапы.

«С завтрашнего дня движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию», - информирует ведомство.

Министр транспорта Виталий Савельев назвал это важным этапом восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта.

«Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности», - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.