Минтранс сообщил, что по Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов

На Крымском мосту восстановлено движение пригородных поездов. Фото: REUTERS

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту в воскресенье 9 октября. Об этом заявили в российском Минтрансе.

Сообщается, что Крымский мост уже пересекли два поезда. Один пригородный поезд вышел из Керчи, а другой с противоположной стороны, из Анапы.

«С завтрашнего дня движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию», - информирует ведомство.

Министр транспорта Виталий Савельев назвал это важным этапом восстановления полноценной работы важнейшего транспортного объекта.

«Подчеркну, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности», - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.