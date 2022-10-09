В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток". Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке в воскресенье 9 октября. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Сообщается, что пострадавшему 49 лет, он госпитализирован.

«В Петровском р-не Донецка по ул. Молодых гвардейцев на сброшенной ВФУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранен мужчина 1973 г. р. Доставлен в РТЦ», - говорится в сообщении штаба теробороны в Telegram.

В штабе напомнили о необходимости звонить в соответствующие службы при обнаружении взрывоопасных предметов.

ВСУ не первый раз использует запрещенные противопехотные мины «Лепесток» при ударах по Донецку.

Почему Украина использует запрещенные мины «Лепесток» и чем они так опасны, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что вооруженные силы России разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск ВСУ.

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