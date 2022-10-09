Илон Маск предупредил о всемирной катастрофе русской пословицей Фото: REUTERS

Бизнесмен, основатель Space X и Tesla Илон Маск предупредил о неминуемой катастрофе на фоне эскалации конфликтов во всем мире, объяснив происходящее на примере анекдота про золотую рыбку.

Американский миллиардер сопроводил свои размышления «знаменитой русской пословицей». В версии Маска бедный крестьянин ловит золотую рыбку, пообещавшую выполнить лишь одно его желание и предложившую ему на выбор несколько вариантов: замок, слитки золота или корабль для путешествия по миру, уточнив, что его сосед получит все загаданное в двойном размере.

«Крестьянин без раздумий отвечает: "В таком случае, выколи мне один глаз"», — говорится в сообщении. Предприниматель заявил, что «око за око оставит нас всех слепыми», поскольку «это работает по принципу рекурсии».

Ранее Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение. Передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году Маск назвал «ошибкой Хрущева». И выразил уверенность, что реализацией пунктов придуманного им плана «в конечном итоге все и закончится». При этом он не стал отвергать, что ядерная война может стать «возможным, хотя и маловероятным» финалом конфликта.

А из Киева в адрес Маска-миротворца полетели камни: бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта.