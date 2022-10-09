Офицер разведки США Донато: у НАТО будут проблемы с поставками оружия Киеву этой зимой Фото: REUTERS

Офицер военной разведки США Джозеф Донато заявил, что этой зимой тяжёлое положение в оборонном секторе США станет причиной перебоев в поставках оружия для Украины.

По его словам, оборонная промышленность США уже испытывает проблемы с поставками вооружения ВСУ, также сокращаются запасы критически важных боеприпасов.

«При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой», — написал он в статье для The National Interest.

Ранее на «Радио «Комсомольская правда» военный эксперт Александр Жилин ответил на вопросы о том, насколько Америка готова ( и ментально, и физически) к тому, что продолжать массированную поддержку Киева, и хватит ли у Вашингтона для этого нужных вооружений. О нехватке ряда боеприпасов заявил, в частности, в интервью AFP экс-полковник корпуса морской пехоты ВМС США Марк Кансиан. Киев же требует и новых, и более «качественных» поставок. Особенно дальнобойных ракет. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.