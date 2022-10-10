Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заметили в браслете со свастикой Фото: СОЦСЕТИ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в Twitter фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. Об этом пишет RT.

На металлическом браслете видны и другие символы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика. Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова". Позже фото было удалено.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к Дню Победы, фотографией бойца Вооруженные силы Украины (ВСУ) с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова*» на форме. Украинский лидер 9 мая разместил в социальных сетях публикацию, которая приурочена ко «Дню победы над нацизмом*», проиллюстрировав свою запись подборкой фотографий с изображением украинских военных, а также мирных жителей. На одном из снимков был изображен военнослужащий с нацистской символикой* дивизии СС «Мертвая голова*» на груди.