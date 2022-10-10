Медведев: ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов.

Он напомнил, что заказчиком и исполнителем преступления является киевский режим.

«Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о том, что вне всяких сомнений теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Причем на разных этапах подготовки в нем участвовал граждане России и иностранных государств.

По информации сайта KP.RU, в этой операции были задействованы две большегрузные машины. Подробную схему смотрите здесь

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.