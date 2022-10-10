Песков заявил, что Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что Турция предлагала организовать переговоры России с США, Германией, Францией и Британией.

«Пока нет», — приводит Интерфакс ответ Пескова на вопрос, поступало ли подобное предложение от Турции.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ все время выступала за мирное урегулирование ситуации, и готова ждать изменения позиции нынешнего украинского лидера либо прихода его преемника для возобновления переговоров.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.