Эксперт Безпалько считает, что страны Запада хотят вынудить Россию пойти на компромисс по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что возможные переговоры в Стамбуле России и четырех стран Запада могут быть использованы для того, чтобы вынудить РФ пойти на определенные компромиссы по Украине.

"Я думаю, что эти переговоры могут заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может сконцентрироваться, как говорил когда-то в девятнадцатом веке канцлер Горчаков: "Россия сосредотачивается". Будет проведена мобилизация, обновлена техника, обмен военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными государствами может стать Стамбул.

Напомним, президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, тем самым Зеленский нанес жесткий хук в спину своим европейским и прочим союзникам. Корреспондент "Комсомольской правды" Александр ГРИШИН рассказал, чем это кончится для Украины. Все усилия западных "миротворцев" обнулены одним росчерком пера. Как и хоть какие-то перспективы Украины на выживание.

Тем временем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.