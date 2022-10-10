"Пожалуйста, импичмент!": британцы раскритиковали президента Джо Байдена Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет.

"Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов.

"Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой.

"Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий.

"Байден уничтожает Америку день за днем", — написал еще один пользователь.

"Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель.

Соединенные Штаты Америки стремительно утрачивают свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире, сообщало ранее издание The Wall Street Journal. Сейчас страна впервые за почти 40 лет осталась с рекордно низкими стратегическими резервами нефти. В публикации газеты отмечается, что в стратегическом нефтяном резерве (SPR) только за последнюю неделю количество нефти сократилось на 7 миллионов баррелей и составило 427 миллионов баррелей - это минимальный показатель с 1984 года.

Кстати, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов.

Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает. Правда, есть предположение, что он просто не совсем понимает, о чем идет речь, поскольку разговоры о снижении когнитивных способностей нынешнего главы Белого дома звучат уже повсеместно. Ошибкам и оговоркам президента давно потерян счет, а листочек с подсказками по простейшим действиям, случайно показанный Байденом, долго не сходил со страниц прессы во всем мире.