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Политика9 октября 2022 23:17

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник выругался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне

Немецкий депутат поинтересовался, почему сын экс-посла Украины в ФРГ Мельника учится в Берлине, а не воюет в рядах ВСУ
Владимир КРАСНОВ
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник выругался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник выругался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол Украины в Германии агрессивно высказался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне. Эзги Гюйылдар поинтересовалась, почему его сын учится в Берлине, а не воюет в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Почему сын Мелинка учится в Берлине, а не борется за свою страну в Украине и нашу свободу?", - написала она.

Украинский дипломат не заставил себя долго ждать и опубликовал ответ.

"Как низко может морально пасть эта пропутинская, сталинская, бесчеловечная, бессердечная, ужасная партия? Удачи тебе на завтрашних выборах в Нижней Саксонии, недобросовестный ты человек. Следите за своей левой грязью", - написал Мельник в своем Twitter.

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник выругался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник выругался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне

Фото: скриншот

Ранее Мельник в очередной раз выпал из настоящей реальности и впал в украинскую, он решил дать интервью немецкому журналисту, в котором последовательно разоблачил "лживые москальские измышления" о Степане Бандере, который является и поныне "настоящим героем украинского народа". Кроме того, в этом же разговоре он сообщил, что массовых убийств евреев и поляков не было, бандеровцы являлись "освободителями", "евреи многое придумывали", а "поляки были сами агрессивными", чем вызвал гнев сразу нескольких стран.