Глава МИД Венгрии напомнил критикам его встречи с Лавровым, что в их домах будет тепло Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.

"У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром"... ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", - сказал он в эфире венгерского телевидения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Будапешта о дополнительных поставках газа в Венгрию. Как отметил глава российского МИД, выполнение Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Венгрию отвечает интересам обеих сторон.

В июле 2022 года, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны надеются на увеличение объемов поставок природного газа из России.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику. Политик считает, что Евросоюзу необходимо менять стратегию из-за рисков разориться.