Экс-госсекретарь США Помпео назвал безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны Фото: REUTERS

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что слова президента США Джо Байдена о риске «ядерного Армагеддона» являются безрассудными.

«Во-первых, эти высказывания безрассудны», — сказал он в эфире Fox News.

Помпео не исключил, что такие слова американского лидера являются одним из самых больших провалов во внешней политике государства за последние десятилетия.

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".

Ранее Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы. Путин добавил, что признает право других стран на мирный атом, если они не собираются создавать ядерное оружие. При чем, никаких дополнительных условий быть не должно.

Также ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безусловным приоритетом Москвы, с учетом рисков эскалации украинского кризиса, а также общей непредсказуемости в мире, на сегодняшний день является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.