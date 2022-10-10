«Ведомости»: магазины «Иль де ботэ» возобновят работу в России 10 октября 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Магазины «Иль де Ботэ» снова начнут работу в России. Известно, что они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

«Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.

Соответствующую информацию изданию подтвердил представитель «Иль де Ботэ» — по его словам, магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску. Остальные произведут ребрендинг до января 2023 года.

Ранее сообщалось, что французская сеть Sephora (LVMH) намерена продать 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Уточнялось, что Sephora объявила о подписании соглашения о продаже 100% акций своей “дочке” в России местному гендиректору "для обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки не озвучивается.

До этого вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников рассказал, что некоторые западные компании возвращаются в РФ через третьи страны. Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию в СМИ, что российский рынок покинула 1 тысяча зарубежных организаций. По словам Красильникова, официальных данных об этом нет, так как форма «ухода» у каждой компании разная.