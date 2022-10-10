Эрдоган предупредил Европу о сложной зиме без газа из России Фото: REUTERS

Европейским странам предстоят значительные трудности этой зимой из-за ограничений поставок российского газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.

«Сейчас вся в Европа задаётся вопросом: «Как пройдет эта зима?» — приводит его слова Anadolu.

При этом, по словам Эрдогана, Турция не будет испытывать проблем с энергоресурсами.

Поддержка Украины странами Европы оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, особенно дефицита газа из России. Информацию об этом распространил американский журнал Foreign Policy.

Как пишет автор статьи Кристина Лу, страны Евросоюза столкнулись со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и целые производственные отрасли. По ее данным, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".