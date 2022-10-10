Что произошло в ночь на 10 октября

Мельник обозвал немецкого политика после вопроса о вступлении сына в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник агрессивно высказался в ответ на вопрос немецкого депутата о его сыне. Эзги Гюйылдар поинтересовалась, почему его сын учится в Берлине, а не воюет в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авторами, исполнителями и заказчиками террористического акта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, заслушав доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о результатах предварительного расследования взрывов на мосту через Керченский пролив. Президент отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Он отметил, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества.

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе. По его словам, почти все приграничные мосты взорваны, приграничные дороги заминированы. Он отметил, что со стороны Украины к границе выходят не пограничники, а территориальная оборона.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в плен на андреевском направлении.

ВСУ столкнулись с дефицитом украинских инструкторов, заявил в беседе с New York Times офицер Алексей Олексюк. Газета отметила, что эта проблема играет важную роль, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".

Лера Кудрявцева искренне переживает за Россию. Телеведущая считает себя патриотом. Ранее она заявляла о том, что будет биться за Родину и готова идти на фронт. Сейчас же блондинка высказалась о подрыве фуры на Крымском мосту.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.

Повестка в военкомат лежит на столе, а за плечами 5, а то и 10 лет без армейского опыта? Современная, изменившаяся до неузнаваемости война пугает своей неизвестностью многих мобилизованных россиян. Как себя вести в условиях боевых действий? Как защитить себя и своих боевых товарищей? Не наделать глупостей? На эти и другие вопросы ответил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Подробнее.

Киты, лоси, птицы, лодки, лыжи, люди… Остров Каменный поднимается из синих волн Канозера - одного из сотни тысяч озер Кольского полуострова. Остров по форме похож на кита, если смотреть на него сверху - например, с квадрокоптера. Но откуда об этом знали люди, жившие в заполярных краях несколько тысяч лет назад? Дронов у них точно не было. И это - одна из загадок древних наскальных изображений Канозера.