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Политика10 октября 2022 4:33

Лидер партии "Шор" назвал возможные санкции Молдавии против России "объявлением войны" своим гражданам

Политик не исключает, что Кишинев все-таки совершит эту "глупость"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН

Гипотетическое присоединение Молдавии к антироссийским санкциям будет равносильно "объявлению войны" собственному народу. Об этом заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.

Политик не исключает, что Кишинев все-таки сделает эту "глупость".

"Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", - уточнил Шор.

Как ранее писал сайт KP.RU, высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей республики, которые приняли решение участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России. Такое заявление в конце сентября сделала президент страны Майя Санду.

По ее словам, власти республики рассматривают возможность "отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора".