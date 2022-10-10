Владимир Рогов сделал важное заявление о планах ВСУ по наступлению на Запорожскую область РФ

Власти Украины и Вооруженные силы страны начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область РФ, провокации на границе региона могут начаться уже в ближайшее время.

С соответствующим заявлением выступил член главного совета запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Он ожидается активизации боевых действий в Запорожской области в течение ближайших одной-двух недель. "Режим Владимира Зеленского начал подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена", - рассказал Рогов информагентству РИА Новости.

Как пояснил Рогов, киевские власти намерены попытаться запросить у Запада как можно больше оружия и военной техники для активизации наступательных действий в Запорожье.

По словам запорожского чиновника, в настоящее время число польских наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области составляет порядка пяти тысяч человек. В целом же в находящемся под контролем Киева городе Запорожье в настоящее время уже находятся наемники из 30 стран (все они прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ).

Согласно официальным данным властей Запорожской области РФ, большую часть переброшенных на линию боевого соприкосновения иностранных наемников составляют граждане Польши, однако все ключевые военные решения принимают граждане Великобритании.