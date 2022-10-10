NI: США не хотят перерастания конфликта на Украине в глобальную войну

Соединенные Штаты Америки не готовы безоговорочно поддерживать все действия и заявления украинских властей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США не будут поддерживать скандальное заявление украинского президента Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России, так как не хотят перерастания конфликта в полномасштабное военное противостояние. Такое мнение высказал американский журналист Марк Эпископос в своей статье для издания The National Interest.

"Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну с применением обычных вооружений на европейском континенте", - отмечается в материале, опубликованном на официальном сайте издания. По данным автора статьи в National Interest, Вашингтон не хочет, чтобы ситуация на Украине начала превращаться в "глобальную войну" и будет предпринимать усилия для недопущения подобного сценария.

6 октября 2022 года Зеленский, выступая на украинском языке по видеосвязи в аналитическом центре Австралии «Институт Лоуи», заявил, что НАТО вскоре обязательно должно «пересмотреть порядок использования своего давления» и «сделать невозможным применение Россией ядерного оружия». Для этого Зеленский предложил использовать тактику "превентивных ударов" по РФ. Позднее украинский лидер заявил, что его слова якобы были переведены неверно.

Кремль считает, что заявление Зеленского по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.