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Политика10 октября 2022 7:27

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия способна "погасить" спутниковую группировку НАТО

Парламентарий считает, что подобные действия могут ускорить темпы проведения СВО на Украине
Александр КИСЛОВ
Депутат ГД Шеремет предложил частично изменить тактику проведения СВО на Украине

Депутат ГД Шеремет предложил частично изменить тактику проведения СВО на Украине

Фото: из соцсетей

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его словам, оружие, с помощью которого можно это сделать, имеется у ВС РФ.

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью HIМARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», - цитирует парламентария-единоросса информагентство РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что серьезные перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ в панику. Так, в частности, сбой крайне усложнил текущее взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется. Теперь высокопоставленные украинские военные обращаются за помощью в разрешении возникших у них проблем к высшему руководству страны.