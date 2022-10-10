Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия способна "погасить" спутниковую группировку НАТО

Депутат ГД Шеремет предложил частично изменить тактику проведения СВО на Украине Фото: из соцсетей

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его словам, оружие, с помощью которого можно это сделать, имеется у ВС РФ.

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью HIМARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», - цитирует парламентария-единоросса информагентство РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что серьезные перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink привели генштаб ВСУ в панику. Так, в частности, сбой крайне усложнил текущее взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Причина сбоя спутниковой сети не называется. Теперь высокопоставленные украинские военные обращаются за помощью в разрешении возникших у них проблем к высшему руководству страны.