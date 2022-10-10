В работе Telegram зафиксировали сбои Фото: REUTERS

Пользователи Telegram в понедельник, 10 октября 2022 года, пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает портал Brand Analytics, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени.

Проблемы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Томска, Курска и некоторых других городов.

Так, по состоянию на 14:15 по московскому времени, на неполадки с подключением к серверу пришлось 65% жалоб, а проблемы с получением и отправкой сообщений возникли в 26% случаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 21 сентября 2022 года, пользователи "Госуслуг" стали сообщать о сбое в работе портала. Это произошло после того, как средства массовой информации сообщили о том, что повестки на мобилизацию будут приходить, в том числе, через портал "Госуслуги".