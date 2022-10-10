Новые взрывы прогремели в Киеве на левом берегу Днепра

Последствия одного из взрывов в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве прогремели новые взрывы в понедельник, 10 октября 2022 года. Как сообщается в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua", громкие хлопки слышны на левом берегу Днепра.

О разрушениях ничего не сообщается. Отметим, что это не первая информация о взрывах в Киеве сегодняшним утром. До этого мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания национальной Службы безопасности и офиса украинского президента Владимира Зеленского. Данных о повреждениях инфраструктуры не приводится.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов. Он напомнил, что заказчиком и исполнителем преступления является киевский режим.