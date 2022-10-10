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Политика10 октября 2022 8:22

МИД Китая выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса на Украине

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
МИД Китая выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса на Украине

МИД Китая выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила в ходе брифинга сегодня, 10 октября, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о взрывах в украинских городах.

"Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки", - отметила дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, зафиксированы попадания ракет. Украинские издания сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) рассказал мэр города.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.