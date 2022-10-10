Находящийся вблизи "Северного потока" датский остров Борнхольм остался без электричества

Датский остров Борнхольм, находящийся в непосредственной близости от газопровода «Северный поток», полностью обесточен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датский остров Борнхольм, находящийся вблизи газопровода «Северный поток», остался полностью без электричества. Информацию об этом распространил датский телеканал TV2.

Сейчас власти Дании активно прилагают все усилия, чтобы найти причину сбоя. По данным TV2, в настоящее время датское руководство "понятия не имеет, что является причиной сбоя", из-за которого Борнхольм остался полностью обесточен.

Сколько времени уйдет на то, чтобы на острове вернулось электричество, пока не уточняется.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о том, что за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" (находится вблизи датского острова Борнхольм) и "Северный поток-2" стоят англосаксы, которые фактически перешли к полноценному уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. В России взрывы на газопроводах расследуются в рамках возбужденного ранее ФСБ РФ уголовного дела по статье "Акт международного терроризма".