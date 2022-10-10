Путин заявил о “бестолковщине” при частичной мобилизации в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бестолковщины при частичной мобилизации в России достаточно, проблемы там, очевидно, накапливались уже давно, заявил сегодня, 10 октября, президент России Владимир Путин.

"Здесь (в вопросе частичной мобилизации - прим. ред.), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как в настоящее время это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались довольно долгое время", - заявил российский лидер в ходе встречи с избранными губернаторами.

Также Путин отметил, что в настоящее время представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.