Путин призвал российских губернаторов контролировать соблюдение законов при мобилизации

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

"Еще один очень важный момент. Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи поддержки семьям мобилизованных", - заявил глава государства в ходе встречи с избранными губернаторами.

Также Путин отметил, что все решения, касающиеся поддержки семей мобилизованных, должны исполняться.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.