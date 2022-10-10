30 тысяч семей купили новые квартиры и построили дома с помощью «Льготной ипотеки» от Банка ДОМ.РФ

Доля «Льготной» программы в портфеле кредитов Банка ДОМ.РФ с начала года составила 35,5% Фото: Shutterstock

С момента запуска «Льготной ипотеки» в 2020 году кредиты в рамках программы взяли более 30 тысяч семей, объём сделок превысил 110 млрд рублей. С начала 2022 года банк выдал около 10 тысяч кредитов на сумму 42,5 млрд рублей, это превышает результат прошлого года почти на 30%.

Доля «Льготной» программы в портфеле кредитов Банка ДОМ.РФ с начала года составила 35,5%. Больше всего займов оформлено на покупку квартир – около 85%, на строительство частных домов (ИЖС) пришлось порядка 15%.

В пятёрку регионов-лидеров по увеличению спроса на покупку квартир по программе вошли Ленинградская область (в 5,5 раза), Татарстан (в 4 раза), Тверская область (в 3,5 раза), Краснодарский край (в 3 раза) и Санкт-Петербург (в 2,7 раза). В сегменте строительства индивидуальных жилых домов – Саратовская область (6,6 раза), Воронежская (в 6 раз), Московский регион (в 5 раз), Челябинская (в 4 раза) и Новосибирская (в 3,6 раза) области.

«С июня, когда по предложению президента была снижена предельная ставка по «Льготной ипотеке», спрос на неё увеличивался в среднем на 25% ежемесячно. Фактором повышенного спроса на «льготку» также является срок окончания действия программы – декабрь этого года. В начале сентября уже по собственной инициативе мы снизили ставку ещё раз – до 6%, сейчас условия кредитования по госпрограмме в Банке ДОМ.РФ одни из самых привлекательных на рынке», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Максимальная сумма кредита по «Льготной ипотеке» составляет 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос – от 15%. В рамках программы клиенты банка оформляют займы на покупку квартир в новостройках и на строительство индивидуальных домов.