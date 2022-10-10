Путин призвал российских губернаторов соблюдать социальные обязательства

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже в жестких условиях санкционного давления следует обеспечить выполнение всех социальных обязательств и добиться роста экономики, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 10 октября.

"Даже в жестких условиях санкционных ограничений следует обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается в настоящее время. Безусловное выполнение всех социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки", - заявил Путин в ходе встречи с избранными губернаторами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.