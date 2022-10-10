Губернатор Старовойт сообщил об усилении территориального гарнизона Курской области

Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Армейскую группировку и территориальный гарнизон Курской области усилят в целях защиты госграницы и пресечения обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Роман Старовойт по итогам встречи с новым командующим Западного военного округа генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

"Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов, которые мы, фактически, каждый день сейчас видим", - уточнил Старовойт.

Как ранее писал сайт KP.RU, новым командующим Западным военным округом (ЗВО) назначен Роман Бердников. На этом посту он сменил Александра Журавлева.

Роман Бердников в 2012-2014 годах был командиром 59-й отдельной мотострелковой бригады 5- общевойсковой армии Восточного военного округа, в 2014-2016 годах - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

В ноябре 2018 года он был назначен командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В марте 2019 года ему был вручен воинский штандарт командующего.