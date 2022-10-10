Жительница Шебекино Белгородской области погибла из-за обстрела ВСУ Фото: REUTERS

Женщина погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие - женщина, 74 года с обширными осколочными ранениями. Имеются также разрушения, по предварительным данным повреждены три частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков в своем Телеграм-канале.

Украинские военные атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции. А 8 октября они обстреляли пять населенных пунктов Белгородской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.