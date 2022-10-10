Концепция устойчивого развития экономики Чувашии на принципах ESG будет принята к 1 февраля 2023 года

Кроме того, будет сформирован перечень инвестиционных проектов в области устойчивого развития. Такие решения приняты по итогам заседания Высшего экономического совета ЧР, где был рассмотрен проект концепции устойчивого развития республики на принципах ESG.

Глава республики Олег Николаев подчеркивает, что сейчас поставлена задача — утвердить концепцию в ближайшее время. Также руководитель региона обратил внимание на необходимость установления понятных стандартов ее реализации для участников не только внутри Чувашии, но и игроков из других регионов РФ и стран мира. Также Олег Николаев анонсировал Форум устойчивого развития в рамках Чебоксарского экономического форума в июне 2023 года, где будет представлен портфель инвестиционных проектов.

В Минэкономразвития Чувашии отметили, что необходимость перехода к устойчивому развитию экономики на ESG-принципах продиктовано такими факторами, как: глобальные экологические проблемы, высокая ресурсоемкость экономики, усиление социально-экономической дифференциации муниципальных образований и другие. Сообщается, что в рамках Концепции говорится о формировании эффективной пространственной структуры экономики, развитии общественной инфраструктуры на основе применения ESG-принципов, создании благоприятных условий жизни граждан с опорой на достижения экономического роста. Все это поможет увеличить приход инвестиций в регион и повысит его конкурентоспособность. Приоритетными станут экологическое и экономическое развитие, высокая социальная ответственность и эффективное государственное управление.

Как отмечает председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета ЧР Анатолий Аксаков, любой проект, который реализуется в организациях, должен нести добро и максимально минимизировать потери для природы. Он также поделился мнением, что тему «зелёности» стоит продвигать в образовательную среду, предложив включить это направление в программу устойчивого развития республики.

Как стало известно, по итогам 2021 года по данным рейтингового агентства RAEX Чувашия заняла 28 место в ESG–рейтинге регионов России. По версии рейтингового агентства «Эксперт РА», Чебоксары по итогам 2021 года вошли в ТОП–15 ESG–рейтинга городов России (14 место – по России, 2 место – в ПФО).