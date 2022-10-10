Захарова пошутила о планах Зеленского выступить на очередной встрече G7

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала планы украинского лидера Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7.

В своем Телеграм-канале дипломат написала: "Зеленский заявил, что договорился с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней".

"С новым номером", - пошутила Захарова.

Ранее Зеленский написал в соцсетях, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7 и рассчитывает выступить на ней. Он добавил, что также обсудил с Шольцем вопрос усиления давления на Россию и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.