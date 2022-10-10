Немецкий депутат назвал сына бывшего посла Украины в Германии Мельника “бандеровцем и бездельником” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с экс-послом Украины Андреем Мельником по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.

"Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?" - спросил Тритчлер в соцсетях.

В свою очередь, Мельник оперативно ответил на вопрос политика.

"Это не твое чертово дело", - написал ему бывший посол.

Тритчлер при этом не согласился с дипломатом и отметил, что это "как раз его дело", поскольку все это происходит за счет немцев.

"Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына - бездельника и бандеровца, как вы", - напомнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.