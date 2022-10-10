Песков допустил переговоры России с США, Британией, Германией и Францией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры России с США, Британией, Германией и Францией по украинскому вопросу возможны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 10 октября 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, этот вопрос может обсуждаться президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными государствами может стать Стамбул. По его словам, Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.

Напомним, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько выразил мнение, что возможные переговоры в Стамбуле России и четырех стран Запада могут быть использованы для того, чтобы вынудить РФ пойти на определенные компромиссы по Украине.