Песков сообщил, что решений о смене формата спецоперации на Украине не принималось

Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу российской военной спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время никаких решений о смене формата проведения российской специальной военной операции не принималось.

По словам представителя Кремля, российская армия по-прежнему ведет на Украине СВО, решений о начале контртеррористической операции (КТО), вопреки появившимся в ряде СМИ сообщениям, сейчас нет.

В ходе общения с журналистами Песков подчеркнул, что принятие любых подобных решений находится исключительно в компетенции президента России. Он также уточнил, что все основные моменты СВО не могут осуществляться без доклада президенту Путину.

10 октября 2022 года российский лидер Владимир Путин, по словам Пескова, проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, не исключено, что на этом мероприятии будет обсуждаться ход и проведение спецоперации на Украине и обсуждаться возможные дальнейшие шаги в этом направлении.