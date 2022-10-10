Бен Бернанке Фото: REUTERS

Американские ученые Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг стали лауреатами Нобелевской премии - 2022 по экономике. Награда присуждена за исследование банков и финансовых кризисов.

Напомним, церемония оглашения проходит в Стокгольме. Ранее были присуждены премии в других областях.

Так, Нобелевская премия по химии присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу. Престижная награда досталась этим ученым за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

Как писал сайт KP.RU, в 2021 году аналогичную награду в области экономики также получили граждане США. Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии "за открытия рецепторов для температуры и осязания".