Боррель осудил удары по Киеву и пообещал Украине дополнительную военную помощь

Боррель осудил атаки на Киев и пообещал Украине дополнительную военную помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и сообщил, что ЕС отправляет Украине дополнительную военную помощь.

"Я осуждаю их (атаки на Киев - прим. ред.) самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны Евросоюза уже в пути", - написал он сегодня, 10 октября, в соцсетях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, зафиксированы попадания ракет. Украинские издания сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) рассказал мэр города.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.