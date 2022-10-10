Песков заявил, что удары по Украине наносятся в рамках спецоперации РФ

Дмитрий Песков сообщил о нанесении ударов ВС РФ по территории Украины Фото: kremlin.ru

Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", - сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Ракетные удары по украинской территории начались 10 октября 2022 года. Власти многих городов и регионов Украины (в том числе, Киева, Харьковской области, Львова, Житомирской области, Днепропетровской области и Ивано-Франковска) сообщают о мощных взрывах, прогремевших в населенных пунктах.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине. Теперь РФ готова наносить удары по критической инфраструктуре на территории Украины, отвечая на враждебные и агрессивные действия киевского режима.