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Политика10 октября 2022 10:12

Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать “Турецкий поток”

Об этом российский лидер заявил на совещании Совбеза
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Украинские власти пытались подорвать газопровод "Турецкий поток", заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности РФ сегодня, 10 октября.

"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток такого рода преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в частности, и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - заявил российский лидер.

Также ранее Путин призвал российских губернаторов соблюдать социальные обязательства. Следует добиться роста экономики, заявил президент России.

Кроме этого, глава государства заявил о “бестолковщине” при частичной мобилизации в России. Проблемы там накапливались долго, отметил президент РФ.