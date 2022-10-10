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Политика10 октября 2022 10:13

Путин заявил, что СБУ осуществили три теракта в отношении Курской АЭС

Президент РФ сделал важное заявление в ходе совещания с членами Совбеза
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин публично обвинил Украину в попытке осуществить теракты на российской атомной станции

Владимир Путин публично обвинил Украину в попытке осуществить теракты на российской атомной станции

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин публично обвинил власти Украины в актах ядерного терроризма. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России.

По словам Путина, Служба безопасности Украины (СБУ) уже совершила три теракта в отношении Курской атомной электростанции, которая расположена в Курской области РФ.

Российский президент отметил, что украинские спецслужбы осуществляли подрывы ЛЭП, связанных с Курской АЭС.

"Серьезных последствий терактов Киева против Курской АЭС удалось не допустить", - добавил Путин в ходе своего выступления на совещании с членами Совбеза.

Президент РФ также пообещал, что в случае продолжения подобной террористической активности украинских спецслужб на территории России (и по отношению к критически важным российским объектам) Москва даст жесткий ответ на данные действия.