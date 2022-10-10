Еще в 14 регионах России заработает Единая ипотека со сниженными ставками

Единая ипотечная программа стартовала в 2021 году Фото: Shutterstock

Среди них Московская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, Самарская, Челябинская, Иркутская, Амурская, Вологодская, Тульская области, Хабаровский край, а также республики Тыва, Алтай и Чувашия.

Об этом на Всероссийском онлайн-марафоне «Ипотека-2022: новые правила и возможности» сообщил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Механизм позволит снизить ставки по кредитам за счет объедения федеральных программ, таких как «Льготная», «Семейная», и «IT-ипотека», операторами которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов.

«Сегодня специалисты ДОМ.РФ и представители субъектов РФ разрабатывают необходимую нормативную базу для запуска Единой ипотеки, - пояснил Сергей Овсянкин. - Также активно прорабатывается вопрос финансирования со стороны региональных властей. Уверен, что в 2023 году универсальная программа господдержки от ДОМ.РФ будет запущена не только в обозначенных регионах, но к ней присоединяться и остальные субъекты».

В качестве основных преимуществ программы спикер отметил повышение адресности мер поддержки и их доступности, создание равных условий для банков, что позволяет повысить уровень конкуренции среди них и улучшить условия кредитования для граждан. Кроме того, упрощается процесс получения кредита – программа реализуется на специальной платформе Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

На сегодня к проекту уже присоединились четыре банка - Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Сбербанк и Московский индустриальный банк.

Для оформления кредита по Единой ипотеке гражданин обращается в банк или уполномоченную регионом организацию с пакетом документов, они передаются в ДОМ.РФ, который принимает решение о соответствии заявителя требованиям программы. После этого ДОМ.РФ подтверждает право на получение льготного ипотечного кредита, гражданин дистанционно активирует электронное свидетельство и обращается с ним в банк для оформления льготного кредита.

Напомним, Единая ипотечная программа стартовала в 2021 году. Механизм объединяет федеральные и региональные меры поддержки. В настоящее время программа уже работает в двух регионах – Ростовской и Белгородской областях. Жители Ростовской области могут снизить процентную ставку по кредиту на 4,5 процентных пункта на весь срок кредитования, жители Белгородской области получают льготные кредиты со сниженной процентной ставкой на 3 процентных пункта.