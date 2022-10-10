«Новапорт» увеличит инвестиции в строительство нового аэровокзального комплекса Томска

10 октября под патронажем губернатора Томской области Владимира Мазура и генерального директора компании «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова в администрации региона состоялось подписание дополнительного соглашения к договору о строительстве аэровокзального комплекса в томском аэропорту имени авиаконструктора Николая Камова.

Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Аэропорт «Томск» Антон Перфильев и генеральный директор предприятия «ХК Новолекс» Евгений Филиппов.

Глава региона отметил после подписания дополнительного соглашения, что за последние месяцы произошло удорожание ряда строительных материалов.

«Компания продолжает строительство нового терминала в аэропорту, инвестор не отказывается от первоначальных планов, – пояснил губернатор Томской области Владимир Мазур. - Мы завершим этот объект и не собираемся экономить на комфорте и безопасности пассажиров. Новый терминал в «Богашево» будет с двумя телескопическими трапами, здесь будут работать 11 стоек регистрации и четыре выхода на посадку – все, как мы планировали и обещали с главой холдинга «Новапорт» Сергеем Васильевичем Рудаковым летом, когда инспектировали стройку».

Губернатор поблагодарил генерального директора компании «Новапорт» за сотрудничество с регионом и отметил, что областные власти также исполняют все взятые на себя обязательства. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы (ее основной этап будет завершен также в 2023 году) и субсидирование авиаперелетов.