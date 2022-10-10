Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец под Красным Лиманом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск на Купянском направлении, сообщили сегодня, 10 октября, в Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки украинских военных навести переправы через реку были сорваны, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.