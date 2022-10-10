Медведев заявил, что современная Украина будет постоянно угрожать России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что это его личная позиция.

"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.

Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.